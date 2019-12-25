Жителям кубанских городов второй раз за неделю вернули воду
Специалисты ударными темпами завершили сварочные работы на Троицком групповом водоводе, где второй раз за неделю произошел порыв на магистрали, оставивший без воды жителей Новороссийска и Геленджика, - сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме шестью бригадами с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов. В 5:30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ликвидацией аварии занимались 119 человек и 66 единиц техники.
Напомним, первый порыв магистрального водовода произошел в минувшее воскресенье возле хутора Новотроицкий Крымского района. В зону отключения попало четыре населенных пункта с населением более 160 тыс человек в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике. Авария была устранена к полудню понедельника, однако утром вторника стало известно о порыве на этом водоводе в районе станицы Троицкой, что повлекло аналогичные последствия.
Вестник Кавказа
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