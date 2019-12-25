Россиянам стало сложнее искать работу – опрос

Около половины граждан России считают, что за последние 10 лет работу стало искать сложнее, сообщается в исследовании компании HeadHunter.

Согласно материалам исследования, 29% респондентов начали работать до 2000 года, остальные - в период между 2000 и 2019 годами. Только 4% респондентов еще никогда не работали.

Отвечая на вопрос о том, стало ли искать работу за последние 10 лет легче или сложнее, почти половина респондентов (49%) склонны считать что сложнее, четверть (25%) - что легче, 12% считают, что ничего не изменилось.

Опрос показал, что чаще других об усложнении поиска работы заявляли юристы (61%), банковские работники (61%), рабочий персонал (61%).

Исследование проводилось с 12 по 20 декабря, в нем участвовал 3631 российский соискатель, передает РИА Новости.