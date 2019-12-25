Севастополь принял первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

На вокзал Севастополя сегодня точно по расписанию прибыл первый пассажирский поезд №7 "Таврия", отправившийся в Крым из Санкт-Петербурга и первым пересекший Керченский пролив по Крымскому мосту.

Минувшей ночью пассажирский состав впервые прошел по железнодорожной части Крымского моста. Ранним утром его встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, - передает РИА Новости.

В пути следования за 43,5 часа поезд с купейными и плацкартными вагонами прошел 2741 км, проехал через шесть тоннелей и два высоких моста в районе Инкермана.