В Сочи разгорелся лесной пожар

В Лазаревском районе Сочи горит лесная подстилка площадью 800 кв м, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что пожар начался накануне поздно вечером в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза.

"Площадь активного горения составляет 800 кв м. В ночное время были выставлены посты в населенных пунктах для проведения окарауливания. Угрозы населенным пунктам нет. По состоянию на 8:00 приведена в готовность авиация МЧС России вертолёт Ка-32 с ВСУ-5 для проведения мониторинга складывающейся обстановки и тушения пожара", - сообщили в МЧС.

В борьбе с огнем принимают участие 77 человек и 12 единиц техники, передает РИА Новости.