Аксенов предложил украинским властям прокатиться по Крымскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил президента России Владимира Путина и строителей за запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, добавив, что не следует отвлекаться на заявления Киева по этому поводу.

"Украинские власти до сих пор не верят, говорят, что это фейк. Им сложно сказать что-то. Маразм разной степени у тех, кто не верит и кто злобой дышит. Мы на них не отвлекаемся", - подчеркнул он.

Он также предложил прокатить по Крымскому мосту всех тех, кто сомневается в запуске ж/д сообщения.

"Давайте прокатим. Мы здесь встретим", - приводит РИА Новости слова Аксенова.