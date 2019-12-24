Еще одно хвостохранилище начнут рекультивировать в Карачаево-Черкесии через два года

Руководство Карачаево-Черкесии в ближайшие два года в рамках национального проекта "Экология" намерено начать рекультивацию хранилища отходов Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, рассказал глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодной пресс-конференции в Черкесске.

Он уточнил, что КЧР принимает участие в реализации пяти федеральных проектов в рамках данного нацпроекта.

Темрезов напомнил, что работы по рекультивации хвостохранилища Урупского месторождения, реализуемые в рамках проекта "Чистая страна", стартовали в апреле нынешнего года и завершатся в 2021 году.

"В 2021 году планируется начать работы по рекультивации еще одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского", - цитирует главу региона ТАСС.