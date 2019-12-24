Саудовская Аравия диверсифицирует источники доходов

Вчера правительство Саудовской Аравии напомнило о своей приверженности проведению экономических реформ, как это предусмотрено в концепции Королевства до 2030 года и отражено в недавно обнародованном бюджете на 2020 год. Как пишет саудовское издание "Аш-Шарк Аль-Аусат" в статье King Salman Receives Speaker of Pakistan National Assembly на заседании кабинета министров, которое состоялось в Эр-Рияде, председательствовал Хранитель двух святынь, король Салман ибн Абдул-Азиз.

Он высоко оценил принятый бюджет, пообещав дальнейшее процветание и развитие Саудовской Аравии, призвал министров и должностных лиц придерживаться бюджета, а также программ развития и социальных программ и проектов.

Эксперты обратили внимание на заявление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, заместителя премьер-министра и министра обороны, о том, что государство намерено идти по пути экономических реформ и диверсифицировать источники доходов. Государство заинтересовано в создании привлекательной инвестиционной среды, которая откроет путь и расширит возможности для будущих поколений.

Король Салман рассказал министрам о телефонных переговорах, которые он провел с президентом США Дональдом Трампом, королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хранитель двух святынь также рассказал о встрече с президентом Киргизии Соронбаем Жеенбековым и телеграмме, отправленной президенту Египта Абдулу Фаттаху ас-Сиси.

Министр информации Турки аш-Шабана заявил Саудовскому информационному агентству, что кабинет министров принял королевский указ, в котором были утверждены организационные и структурные меры по борьбе с финансовой и административной коррупцией. Заинтересованные органы будут объединены в единое агентство аудита и противодействия коррупции.

Таким образом руководство стремиться искоренить финансовую коррупцию, защитить государственные средства и привлечь виновных к ответственности, добавил министр.

Кабинет министров также приветствовал подписание соглашения о создании штаба Объединенного военного командования ССАГПЗ в Эр-Рияде, что, по мнению местных экспертов, отражает решимость наладить сотрудничество и координацию в области безопасности и обороны для сохранения стабильности в Персидском заливе.