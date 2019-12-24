Зурабишвили выступила за диалог с Россией по примеру "нормандского формата"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что вести диалог с Россией можно по примеру "нормандского формата".

"Мы могли бы рассмотреть возможность проведения переговоров по примеру "нормандского формата", где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах с Россией, поскольку у нас одних нет силы вести переговоры. Чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении. Нам нужна поддержка", - цитирует ее ТАСС.

По словам Зурабишвили, необходимо использовать все пути, чтобы "сломить" ситуацию вокруг отношений двух стран. "Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок", - отметила она.

При этом президент Грузии обратила внимание на то, что формат Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье, а также регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совета Федерации Григория Карасина следует сохранить.