Думский комитет по делам национальностей опасается фальсификации итогов переписи населения

В октябре 2020 года в России будет проходить перепись населения, которая обойдется бюджету в 50 млрд рублей. Перепись будет проводиться посредством новой методологии, которая базируется на интернет возможностях. Граждане смогут самостоятельно заполнить переписные листы с помощью портала Госуслуги. Для этого потребуется наличие интернет соединения и действующий личный кабинет. Впервые в качестве источника получения статистических данных будут использоваться мобильные устройства, планшеты и другие гаджеты. Это, по мнению переписчиков, снизит число неопрошенных людей. По данным предыдущей переписи, около одного миллиона жителей не впустили статистиков в дом, а более двух с половиной миллиона на момент анализа отсутствовали в квартирах.

Председатель думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что у комитете прошло специальное заседание, касающееся Всероссийской переписи населения: "Просмотрели позиции, которые волновали наш комитет: как будет определяться национальность, как будет прописываться родной язык, что в анкете, что у переписчика в портфеле, как он будет задавать вопросы, те ли вопросы он будет задавать, нужно ли эти вопросы задавать. Очень серьезно обсудили и поняли, что всю ту информацию, которую мы имеем, те предложения, которые мы высказали в адрес и правительства и Росстата, нужно еще раз вынести на рассмотрение".

Последняя перепись населения получила неодобрительные отзывы, коснувшиеся чистоты проведения, поэтому пересчет населения в 2020 году будет проходить под большим надзором.

Гильмутдинов заявил, что его комитет подготовил специальный законопроект: "Пока он в виде проекта, пока мы с правовиками обсуждаем усиление мер ответственности для государственных служащих и для организаций, чтобы не было фальсификаций данных переписи. У нас были такие случаи в предыдущей переписи. Этого быть не должно. Может быть, мы подправим меры ответственности в административном кодексе при таких случаях, чтобы все знали, что этого нельзя делать, иначе будет наказание".