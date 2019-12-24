Нурмагомедов назвал виновных в отстранении России от Олимпиады

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за недоработок чиновников. "Имело место быть упущение российских чиновников. Они не должны были допустить, чтобы все зашло настолько далеко", - цитирует Нурмагомедова Sport.kz.

При этом он отметил, что отказ спортсменов от Олимпиады является абсурдом. "С пяти лет они трудятся, чтобы в 25–30 выйти на олимпийский уровень. И тут какое-то вмешательство WADA на политическом уровне... То, что произошло, влияет на всю жизнь атлетов. Вот почему они должны ехать на Игры и биться за награды", - поведал Нурмагомедов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.