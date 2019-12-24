ТОСЭР "Каспийск" может прирасти еще двумя резидентами
Два инвестпроекта ООО "Агромит" и ООО "Ириб" могут стать резидентами ТОСЭР "Каспийск", рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.
Глава ведомства Гаджи Султанов пояснил, что заявки ООО "Агромит" (на строительство мясоперерабатывающего комплекса) и ООО "Ириб" (на строительство завода безалкогольных напитков и соков) на заключение соответствующего соглашения необходимо подать в Минэкономразвития России до конца года.
После подписания соглашения компании смогут приобрести статус резидентов ТОСЭР "Каспийск", пишет РИА "Дагестан".
Уточняется, что данные организации для реализации инвестпроектов получили земельные участки без торгов.
Вестник Кавказа
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