ТОСЭР "Каспийск" может прирасти еще двумя резидентами

Два инвестпроекта ООО "Агромит" и ООО "Ириб" могут стать резидентами ТОСЭР "Каспийск", рассказали в пресс-службе Минэкономразвития Дагестана.

Глава ведомства Гаджи Султанов пояснил, что заявки ООО "Агромит" (на строительство мясоперерабатывающего комплекса) и ООО "Ириб" (на строительство завода безалкогольных напитков и соков) на заключение соответствующего соглашения необходимо подать в Минэкономразвития России до конца года.

После подписания соглашения компании смогут приобрести статус резидентов ТОСЭР "Каспийск", пишет РИА "Дагестан".

Уточняется, что данные организации для реализации инвестпроектов получили земельные участки без торгов.