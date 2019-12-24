Иран выведет войска США из Сирии?

Тегеран готов помочь Дамаску в выводе незаконно находящихся в стране американских войск, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, отметив, что этому должна предшествовать просьба сирийской стороны.

По его словам, США воруют сирийскую нефть, а американский лидер Дональд Трамп грабит народ Сирии. "Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится этот незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю", - цитирует политика РИА Новости.

"Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей", - подчеркнул он.