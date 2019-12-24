На Национальной арене гимнастики в Баку состоялось масштабное новогоднее шоу "Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей", участие в котором приняли сотни гимнастов из разных возрастных категорий, их тренеров, хореографов.

Шоу, организованное Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF), основано на мотивах всеми любимого Гарри Поттера. По сценарию главный герой Тарик и его друзья пускаются в большой таинственный мир спорта, где осваивают его основные черты, а самое главное - осознают силу дружбы.

Праздничный вечер начался с выступления детей с ограниченными возможностями здоровья, занимающимися гимнастикой в спортивном клубе "Оджаг Спорт". Исполненная ими зажигательная гимнастическая композиция была встречена бурными аплодисментами. Затем состоялось новогоднее шоу, воплотившее в себе синтез танца, гимнастических композиций, сценического действа. Зрителей ждали сложные гимнастические трюки, насыщенная сюжетная линия и динамичная музыка. Интересно были обыграны в представлении гимнастические снаряды - конь, параллельные брусья, перекладины, бревно, батут. Новыми красками заиграли привычные атрибуты художественной гимнастики - лента, обруч, мяч.

Режиссер и автор сценария шоу "Волшебные приключения Тарика Гиммастера и его друзей" - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева. В рамках подготовки к шоу с гимнастами работали хореографы AGF Акиф Керимли и Камиль Гулиев.

"Мы готовились два месяца. Думаю, у нас получилось. В целом в представлении приняло участие 100 спортсменов. Мы каждый год стараемся представить шоу с разными эффектами и мотивами, думаю, что у нас получилось показать мотивы из Гарри Потера", - отметил Акиф Керимли.

"Впервые одновременно в одном шоу представили и видеоэффекты, и диалоги героев, и танцы. Сложность исполнения было высокой на этот раз. Думаю, все ребята показали себя с лучшей стороны", - заявил в свою очередь Камиль Гулиев.