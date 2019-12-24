Ливийская война: игра с арабской спецификой

В начале января в Стамбуле пройдет встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Вероятно, это произойдет 8 января. Именно на этот день запланирован запуск "Турецкого потока" – двухниточного морского газопровода из России в Турцию по дну Черного моря. Но этот проект будет иметь очевидно опосредствованное отношение к главной теме переговоров – ливийскому конфликту. Просчитывается, что Эрдоган, возможно, рискнет манипулировать вопросами, связанными с "Турецким потоком", чтобы попытаться добиться сближения позиций Москвы и Анкары по Ливии. Естественно, на своих условиях.

На днях турецкая делегация побывала в Москве, где и провела переговоры по Ливии. Показателен состав делегации – сотрудники разведки, генерального штаба и министерства иностранных дел. Сблизить позиции, судя по "полусловам" по итогам переговоров, не удалось. Речь же шла о столкновении интересов Турции и России в Сирии и Ливии. Наладившие хорошие прямые отношения Москва и Анкара диаметрально расходятся, поддерживая в сирийском и ливийском конфликтах, противоположные стороны. Эрдоган, в частности, намерен гнуть свою линию в Ливии и продолжать поддерживать по военной линии Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Для выполнения этого политического плана ему необходимо хотя бы некое сближение позиций с Москвой, "наемники которой в лице частной военной компании (ЧВК) Вагнера поддерживают командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара". Анкара рассчитывает как минимум на установление какой-либо координации действий в Ливии во избежание возможных столкновений "своих наемников с российскими". А в идеале – убедить Москву в целесообразности предоставить судьбу Хафтара "воле Аллаха".

Анкара, конечно, действует согласованно с самим Сараджем. Известно, что глава ПНС имел телефонную беседу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и, помимо прочего, сообщил ему о желании посетить Россию. Что это даст Сараджу, пока не очень понятно. Как не понятно и то, успеет ли он совершить визит в РФ, если на то будет согласие и готовность принимающей стороны. А точнее, будет ли оно своевременным – Москва, скорее всего, согласится на переговоры, не желая, во-первых, держать все яйца в одной корзине, и, во-вторых, не желая демонстрировать категорическую ставку на одну из сторон конфликта.

Однако Сараджу помощь одних и нейтралитет других нужен уже сейчас. Время, отведенное его противником Хафтаром на то, чтобы союзники ПНС - группировки из Мисураты, покинули Триполи, тает. Как поведут себя эти подразделения, которые считаются самыми эффективными в воинстве Сараджа, пока не очень ясно. Но вероятность того, что они откажут в поддержке Сараджу велика.

Во-первых, под угрозой серьезных ударов ЛНА окажется родная Мисурата, которую Хафтар обещал разбомбить, если подразделения не покинут Триполи. Во-вторых, шейхи Мисураты сами выразили серьезное недовольство нарастающим военным сотрудничеством ПНС и Турции. Плюс международное недовольство – Сарадж, подписывая документы о военной помощи Турции, превысил свои полномочия, а Турция вмешиваясь в ливийские дела, нарушает оружейное эмбарго, введенное против Ливии еще в 2011 году.

Однако, мало кто верит, что Эрдоган, все больше демонстрирующий склонность действовать без оглядки на Запад, прекратит действия в Ливии. Так что опасения Сараджа потерять этого партнера, не очень велики, чего нельзя сказать о мисуратских подразделениях, которые, как уже отмечалось, являются самыми боеспособными из тех, кто воюет на стороне ПНС. Утрата таких союзников, пришедших на помощь в самые трудные минуты при обороне Триполи, может статься роковой.

Непосредственно военная ситуация в Ливии, наверное, характеризуется как равновесие. Хафтар не один месяц штурмует без особого успеха Триполи. Сарадж разворачивает столь же малоуспешное контрнаступление. Много разговоров и воинственных заявлений о том, что "вот-вот". При всем этом надо помнить, что война идет чисто арабская со своей неповторимой спецификой частой бездеятельности и средних умений. С учетом этого вдвойне важной видится поддержка, которой пользуются стороны конфликта.

Если Фаизу Сараджу открытую помощь оказывает Турция, и вероятно Катар, часто действующий в пику Саудовской Аравии и ОАЭ, то о готовности встать на сторону объявил Халифы Хафтара заявил Египет, договорившийся до возможной бомбардировке турецких военных кораблей, если они пойдут в порты Ливии. Считать это пустой угрозой вряд ли стоит – турецко-египетские отношения резко ухудшились после начала наступления войск Хафтара на Триполи в апреле этого года и бомбардировки порта Мисураты, через который турецкая военная техника поступает к исламистским группировкам, составляющим костяк сил, лояльных ПНС. При этом собственной армии как таковой у ПНС все еще нет.

Помимо Египта свою игру "втихую и втемную" на стороне маршала Хафтара ведут ОАЭ и Саудовская Аравия. В этот же лагерь входят Россия – не исключено, что ситуативно, а также Франция со своим "вечным интересом" на севере Африки. И это не предел. Эрдоган, с одной стороны помогающий Сараджу, с другой – играет против него. Его самостоятельные действия подталкивают к возникновению или окончательному формированию в Средиземноморье антитурецкого пула – Египет, Греция, Кипр, Израиль, Италия.

Понятно, что во всей "туарегской заварухе" в богатой нефтью Ливии каким-то образом участвуют США. Такого просто не может быть, чтобы Вашингтон оставался в стороне молчаливым наблюдателем. Скорее всего, он пока внимательно изучает, что можно ждать от Сараджа, и на что горазд Хафтар, и кто из них может оказаться "большим своим сукиным сыном". Наблюдатели полагают, что Хафтар не стал бы так часто заявлять о походах на Триполи, где сосредоточена экспортная углеводородная инфраструктура Ливии, без обнадеживающего намека тех, кто более-менее явно на его стороне, а также без США.

Скорее всего, в ближайшее время Вашингтон обозначит более четкую позицию по Ливию. Хотя это не означает, что он и на деле окажется последовательным.

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, анализируя ситуацию, отметил, что "точка невозврата противоборствующими сторонами не пройдена", и пространство для маневра есть у всех. По его мнению, шести месяцев достаточно, чтобы найти выход из кризиса, разумеется, в том случае, если внутренние ливийские игроки, а заодно и внешние не захотят превратить конфликт в Ливии в войну, подобную в Сирии. Нельзя забывать и о том, что командующий ЛНА Халифа Хафтар, хоть и объявил об очередном походе на Триполи, все еще не отказался от своего не столь давнего заявления о том, что готов для диалога с главой международно признанного ПНС Фаиза Сараджа. Но, возможно, и это лишь игра, игра с арабской спецификой.