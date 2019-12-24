Железноводск начнет год фестивалем здоровья

Фестиваль здоровья "Спорт для всех" пройдет в Железноводске со 2 по 6 января. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

Мероприятия состоятся в парке имени Станислава Говорухина и на площадке перед Пушкинской галереей в Курортном парке. Все желающие смогут поиграть в хоккей с метлой и в городки с валенками, а также покидать снежки наперегонки со Снеговиком.

На площадках ожидаются выступления творческих коллективов города, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Для всех участников фестиваля организаторы готовят приятные подарки и сюрпризы.