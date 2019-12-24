Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В ходе беседы глава Гахария поздравил азербайджанского лидера с днем рождения, пожелав ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.
В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил грузинского премьера за проявленное внимание и поздравление.
Также собеседники обратили внимание на успешное развитие дружественных отношений между двумя странами в различных сферах, выразив при этом уверенность в дальнейшем расширении связей.
Вестник Кавказа
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