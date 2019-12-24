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Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Премьер Грузии поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы глава Гахария поздравил азербайджанского лидера с днем рождения, пожелав ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил грузинского премьера за проявленное внимание и поздравление.

Также собеседники обратили внимание на успешное развитие дружественных отношений между двумя странами в различных сферах, выразив при этом уверенность в дальнейшем расширении связей.

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Вестник Кавказа

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