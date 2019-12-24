Прямые иностранные инвестиции в Россию выросли на 70%

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что по итогам 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в Россию увеличится на 70%

"Когда в начале года я прогнозировал, что прямые иностранные инвестиции в Россию вырастут более чем на 50% в этом году, многие сомневались, но сейчас мы видим, что они по итогам года вырастут где-то на 70%", - цитирует его РИА Новости.

По словам Дмитриева, в текущем году РФПИ с партнерами инвестировал более 300 млрд рублей в различные российские проекты, из которых 25 млрд рублей - средства фонда, а 280 млрд - средства партнеров.

При этом глава РФПИ отметил, что интерес наблюдается не только со стороны стран Ближнего Востока и Азии. "Мы активно возобновили инвестиции от европейских партнеров", - подчеркнул Дмитриев.