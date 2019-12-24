Чечня рассчитывает на более дешевые авиарейсы в Москву

Власти Чечни ведут переговоры с представителями авиакомпании S7 Airlines о запуске ею новых авиарейсов по маршруту Грозный - Москва, что позволит снизить цены на авиабилеты, стоимость которых выше, чем в соседних регионах.

"Авиакомпании, совершающие рейсы из Грозного, не снижают цены из-за отсутствия конкуренции. Разница действительно есть: 150−300 рублей между Грозным и Махачкалой, с Магасом чуть больше. На данное время идут переговоры с авиакомпанией "Сибирь" об открытии рейсов из Чечни, что позволит снизить цены на билеты из аэропорта Грозный", - сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Галас Таймасханов, передает "Это Кавказ".

Напомним, сейчас авиарейсы Грозный – Москва обслуживают три авиакомпании – "Ютэйр", "Руслайн" и "Аэрофлот". Пассажиропоток аэропорта Грозного годом ранее, в 2018 году, вырос на 30% и составил 458 тыс пассажиров. В текущем 2019 году ожидается, что рост составит до 600−700 тыс человек.