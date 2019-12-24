Китайские фейерверки признаны качественными и безопасными

Проверка показала, что практически все продающиеся на российском рынке фейерверки из Китая качественны и безопасны, говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты Роскачества исследовали товары 10 наиболее популярных торговых марок по 32 показателям качества и безопасности, закупив образцы на онлайн-площадках и в точках продаж по цене от 550 до 1999 рублей.

"Все товары оказались качественными и безопасными, в том числе для окружающей среды: концентрация вредных веществ в воздухе после их запуска оставалась в пределах нормы. Уровень шума также не превысил допустимого значения в 140 дБ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Впрочем, одно несоответствие специалисты нашли: так, один из салютов проработал 29,8 секунды, тогда как в его маркировке было заявлено "около 35 секунд".

Эксперты проверили фейерверки на работоспособность после удара при свободном падении, возможность их детонации, а также проверили салютные батареи открытым огнем, и ни один салют не подвел.