Разметка ставропольских дорог будет светиться в темноте

Дороги Старополья оборудуют светящейся светодиодной разметкой – такое решение в рамках проекта по повышению безопасности дорожного движения приняли на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Был принят ряд решений, призванных способствовать положительной динамике снижения аварийности. Это обустройство современных пешеходных переходов с проектором и подсветкой: первая такая "светящаяся зебра" появится в столице региона, сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на сайт Госавтоинспекции Ставрополья.

Также светодиодной разметкой будут оборудованы нескольких участков федеральных трасс Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды, Подъезд к городу Черкесску" (Кочубеевский район), а также Астрахань - Элиста - Ставрополь.