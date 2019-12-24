Главная » Новости

Разметка ставропольских дорог будет светиться в темноте

Фото департамента информационной политики Свердловской области
Фото департамента информационной политики Свердловской области

Дороги Старополья оборудуют светящейся светодиодной разметкой – такое решение в рамках проекта по повышению безопасности дорожного движения приняли на заседании краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Был принят ряд решений, призванных способствовать положительной динамике снижения аварийности. Это обустройство современных пешеходных переходов с проектором и подсветкой: первая такая "светящаяся зебра" появится в столице региона, сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на сайт Госавтоинспекции Ставрополья.

Также светодиодной разметкой будут оборудованы нескольких участков федеральных трасс Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды, Подъезд к городу Черкесску" (Кочубеевский район), а также Астрахань - Элиста - Ставрополь.

770 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!