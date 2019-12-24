В Сочи заработали бесплатные таксофоны, с которых можно позвонить как на мобильный, так и стационарный телефоны.

"Оператор отменил плату за телефонные звонки с таксофонов на все номера мобильных и стационарных телефонов по России", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В горадминистрации пояснили, что соответствующее решение связано с высокой социальной значимостью таксофонов, так как в некоторых отдаленных населенных пунктах они по-прежнему остаются единственным способом позвонить в экстренную службу.

"Всего на территории Сочи действует около 90 таксофонов универсального обслуживания, которые установлены на улицах, вблизи остановок и магазинов даже в самых удалённых населенных пунктах", - сообщили в мэрии.

В администрации уточнили, что каждому таксофону присвоен номер, что позволяет бесплатно принять любой входящий вызов, передает "Интерфакс-Юг".