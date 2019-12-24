Почта России помогла дагестанским школьникам отправить письма Деду Морозу

В Дагестане школьники отправили более 100 писем Деду Морозу, сообщили в пресс-службе республиканского управления Почты России.

В сообщении уточняется, что сотрудники почты приходили к детям со специальным ящиком, в который можно было опустить письмо Деду Морозу. "Письма писали ученики младших классов, а помогали им в этом учителя. Школьники не только поздравляли главного новогоднего волшебника с праздником, но и заказывали у него подарки: конструкторы, планшеты, телефоны, куклы и многое другое. Инициатором акции среди учащихся школ выступил Молодежный совет при УФПС Республики Дагестан", - сообщили в Почте России.

В пресс-службе добавили, что Почта России ежегодно проводит новогодние акции по отправке писем Деду Морозу. В этом году акция продлится до конца новогодних праздников. Каждый желающий может отправить письмо по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, передает "РИА Дагестан".