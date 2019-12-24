Лейла Алиева поучаствовала в открытии очередного благоустроенного двора в Баку

Сегодня состоялась церемония открытия очередного двора в рамках реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой проекта "Наш двор".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии, в том числе в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия.

Стало известно, что двор охватывает многоэтажные здания по адресу: 6-й микрорайон, улица Светланы Мамедовой, 201, 203 и 203B и Исрафила Хашимова, 4А Бинагадинского района.

В рамках торжеств в преддверии Нового года, для маленьких жителей отремонтированного двора было организовано специальное праздничное мероприятие. Ребята встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, героями различных сказок и известными персонажами, вели хоровод вокруг красочной новогодней елки. Затем все дети получили новогодние подарки.

Реализация проекта "Наш двор" направлена на поддержание столичных дворов в благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни жителей, отмечает Trend.