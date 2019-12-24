"Помещик" из Красноярского края продавал село с душами в Интернете

Предприниматель из Красноярского края провозгласил себя хозяином поселка и попытался продать его вместе с жителями. В опубликованном им в интернете объявлении было заявлено о продаже села Васильевка.

По данным продавца на территории населенного пункта находятся около 40 домов с жителями, имеются животные. В объявлении уточнялось, что после покупки, новый владелец сможет делать с местными жителями "все что угодно". Село бизнесмен оценил в 20 млн рублей, передает НТВ.

Комментируя инцидент, местные жители рассказали журналистам о том, что во времена перестройки, село попало в частные руки и подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, а его руководитель стал "хозяином", требующим денег.

В районной администрации обратили внимание "помещика" на то, что он забыл про изменения в Земельном кодексе 90-х годов, в соответствии с которым частное лицо не может владеть населенным пунктом.