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"Нефтчи" может расстаться с итальянским наставником

&quot;Нефтчи&quot; может расстаться с итальянским наставником

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Роберто Бордин может покинуть свой пост.

Как отмечается, руководство клуба не устраивают результаты команды в первой половине сезона.

В случае ухода итальянца новым главным тренером "Нефтчи" может стать бывший наставник белорусского БАТЭ Алексей Бага, передает Azerisport.com.

Напомним, в настоящее время "Нефтчи" занимает второе место в чемпионате Азербайджана, отставая от идущего первым "Карабаха" на шесть очков. Из Кубка команда вновь вылетела с первой же стадии от "Сумгаита", как и в прошлом сезоне.

 

 

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Вестник Кавказа

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