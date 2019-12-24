Marriott открыл отель для современного поколения

Международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott сообщила о запуске гостиницы Moxy Paris Charles de Gaulle Airport, которая ориентирована на современное поколение. Здание находится в 30 минутах езды на поезде от центра Парижа, добраться до него из аэропорта можно на внутреннем шаттле.

В отеле 292 номера, в каждом из которых есть высокоскоростной бесплатный Wi-Fi и телевизор с функцией Smart TV. В гостинице также расположены три переговорные комнаты общей площадью 77 квадратных метров, современный тренажерный зал с розовыми боксерскими грушами. Средняя стоимость проживания - от 5000 рублей.