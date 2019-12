”Газпром” смещает акценты на динамику поставок 

В течение последних нескольких лет российский газовый гигант "Газпром" сосредоточен на завершении проектов по строительству трубопроводов стоимостью три миллиарда долларов, геополитическое значение которых крайне велико. S&P Global Platts в материале Feature: Gazprom focus to shift from pipeline building to flow dynamics отмечает, что газопровод ”Сила Сибири” мощностью 38 млрд кубометров газа в год уже поставляет газ в Китай; запуск ”Турецкого потока” мощностью за 31,5 млрд кубометров в год уже не за горами. ”Газпрому” остается только завершить строительство ”Северного потока-2” с пропускной способностью 55 млрд кубометров в год, чтобы провести черту под масштабными усилиями по строительству последних лет - краеугольным камнем инвестиционной стратегии компании.

Американские санкции, введенные на прошлой неделе, привели к тому, что основные трубопроводные операции швейцарской компании Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", были приостановлены. В России нет таких судов, которые могли бы немедленно начать работы по завершению "Северного потока - 2", но, вероятно, она сможет завершить строительство трубопровода своими силами через несколько лет.

Потратив около 66 млрд евро на три вышеуказанных проекта, ”Газпром” рассматривал вложенные деньги как средство достижения своих целей – экономических и геополитических.

””Газпром”, являющийся крупнейшим производителем и экспортером газа в мире, укрепляет свои позиции в качестве важнейшего игрока на мировых газовых рынках на долгие годы, - заявил управляющий аналитик S&P Global Platts Analytics Джеймс Хакстепп. - Строительство ”Силы Сибири”, ”Северного потока-2” и ”Турецкого потока” представляет собой значительное расширение экспортных мощностей компании”.

Реализацию проекта газопровода ”Сила Сибири” можно рассматривать как одно из наиболее значительных событий на мировом газовом рынке в последние годы. Проект способствует укреплению связей между Россией и Китаем в энергетическом секторе. Он также знаменует собой значительный сдвиг в энергетической динамике региона - дает Москве возможность выхода на новый крупный рынок для реализации своих огромных запасов газа и помогает Пекину в дальнейшей диверсификации газового импорта. Ресурсная база трубопровода находится в Восточной Сибири, поэтому она не поглощает те запасы, которые Россия использует для снабжения Европы. А для Китая импорт до 38 млрд кубометров в год по новому российскому трубопроводу означает меньшую зависимость от импорта СПГ. Для Москвы проект стратегически важен, учитывая продолжающийся торговый спор между США и Китаем, в результате которого поставки американского СПГ в КНР прекратились.

Европейские трубопроводы

Обоснования для реализации других крупных инфраструктурных проектов - ”Северный поток-2” и ”Турецкий поток” - не настолько ясны. ”Газпром” заявил, что с помощью нового газопровода обеспечит энергетическую безопасность Европы, поскольку будущее угольной промышленности и атомной энергетики представляется весьма туманным.

Однако, по мнению критиков, трубопроводы предназначены для того, чтобы исключить Украину в качестве транзитной страны для поставок российского газа. В сумме ”Северный поток-2” и ”Турецкий поток” предоставляют ”Газпрому” дополнительные 86,5 млрд кубометров в год экспортных мощностей для Европы и Турции. Почти такой же объем газа был поставлен через Украину в прошлом году - 86,8 млрд кубометров.

Но задержки с осуществлением ”Северного потока-2”, сначала вызванные неопределенностью в Дании по поводу разрешения на строительство, а затем санкциями США, плюс снижение напряженности между Москвой и Киевом, привели к тому, что обе стороны на прошлой неделе договорились в Минске о новом пятилетнем транзитном соглашении.

Проект ”Северный поток-2” подвергся жесткой критике: оппоненты из Вашингтона, Брюсселя и Восточной Европы утверждают, что слишком большая часть газовых поставок в Европу будет осуществляться из одного источника по одному маршруту, а ”технические” проблемы с газопроводом, которые могут начаться в случае оказания политического давления России на Европу, станут угрозой для российского экспорта газа в ЕС в объеме 110 млрд кубометров в год.

В начале декабря президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она "намеренно откладывает" строительство своей части трубопровода для транспортировки газа по ”Турецкому потоку” в южную и центральную Европу. Болгария начала строительство 474-километрового дополнительного участка ”Турецкого потока” в октябре после задержек, вызванных апелляцией против присуждения ключевого контракта на строительство консорциуму под руководством Саудовской Аравии. ”Мы видим, что, несмотря на многочисленные заверения и запросы России о поставках газа в Болгарию через Турцию, страна намеренно задерживает реализацию проекта на своей территории, - сказал Владимир Путин. - Ситуация странная и разочаровывающая, о чем говорю прямо и публично. Болгарские лидеры много раз просили о ”Турецком потоке” любой ценой после того, как уничтожили проект ”Южный поток”. Если болгары, я имею в виду болгарских лидеров, а не болгарский народ, не хотят работать над осуществлением проекта, - мы найдем другие способы реализовать свой потенциал на юге Европы".

Очевидно, что завершение строительства трех трубопроводов – только начало истории. Отныне внимание будет приковано к поставкам газа.