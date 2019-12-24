Нурмагомедов приобрел жилье в Алматы

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что приобрел квартиру в Алматы.

"Я купил квартиру в Алматы. Когда я сюда приезжаю, хочу, чтобы было, где остановиться, а не в гостинице. Когда свой дом есть - это хорошо. Я думаю, наши братья-казахи тоже будут рады, если у меня будет дом в Алматы", - сказал спортсмен на встрече с казахстанскими фанатами.

Он также поведал своим поклонникам, сколько времени проводит со своими близкими.

"Со временем у меня, конечно, беда. Все свободное время посвящаю своей семье. И вам тоже советую", - цитирует бойца "Sputnik Таджикистан".