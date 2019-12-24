Путин решил судьбу Конституции России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию.

Глава российского государства обратил внимание на то, что жизнь меняется и взаимоотношения между разными уровнями власти "можно было бы как-то отрегулировать по-другому".

В то же время, по словам Путина, основополагающие положения Конституции трогать нельзя, как не следует и подвергать ее редакции, передает РИА Новости.

Кроме того, президент назвал приоритетные направления законотворческой деятельности в 2020 году, в числе которых – создание действенных механизмов привлечения и защиты инвестиций, а также актуализация правил контрольно-надзорной деятельности.