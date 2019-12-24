"Газпром" принял новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" дивидендную политику компании в новой редакции, которая предполагает выход за три года на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%". Чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей доходов и расходов, то есть не связанных с движением денежных средств в отчетном периоде", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что новая дивидендная политика направлена на обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании.

В компании также подтвердили, что будут проводить свою дивидендную политику в дочерних и зависимых обществах, передает РИА Новости.