Губернатор Астраханской области поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание.

Глава области пожелала азербайджанскому лидеру "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы, реализации всех намеченных планов и успехов в Вашей ответственной деятельности, счастья и благополучия".

"Искренне признателен Вам за постоянное внимание и поддержку, за Ваш личный вклад в успешное развитие дружественных взаимоотношений и делового партнерства Азербайджанской Республики с Астраханской областью, благодаря которым в нашем регионе реализуются высоко значимые совместные проекты", - говорится в сообщении.

"Рассчитываю, что и в дальнейшем установившийся между нами конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению сотрудничества Астраханской области и Азербайджана", - цитирует послание Trend.