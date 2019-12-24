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"Нафтогаз" надеется подписать контракты с "Газпромом" до выходных

&quot;Нафтогаз&quot; надеется подписать контракты с &quot;Газпромом&quot; до выходных

Украинская компания "Нафтогаз" надеется подписать 27 декабря договоры с "Газпромом". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - сообщил он.

По словам Витренко, украинская сторона будет действовать в соответствии с национальными интересами. "Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже  27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - заявил исполнительный директор ""Нафтогаза.

 

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Вестник Кавказа

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