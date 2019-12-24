Матвиенко призвала создать стратегию развития каждого региона

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала и межрегионального сотрудничества.

"Сохраняется большой разрыв в уровне развития регионов, а значит, и в благосостоянии граждан", - сказала она на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством палат Федерального собрания.

Матвиенко также напомнила, что ранее правительство ранее подготовило стратегию пространственного развития с упором на 20 конгломераций.

Помимо этого, спикер Совфеда обратила внимание на то, что сенаторы приветствуют практику, по которой вице-премьеры и министры закреплялись за десятью самыми дотационными регионами. "Мы ожидаем, что они покажут мастер-класс по управлению", - цитирует Матвиенко РИА Новости.