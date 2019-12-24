Сколько проживет Россия после обвала цен на нефть?

В случае падения цен на нефть до $25-30 за баррель Россия за счет накопленных резервов сможет исполнять бюджетные обязательства в течение трех лет, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что для российского бюджета и для нефтяных компаний, конечно, цены на нефть около $60-65 за баррель – позитивно. "Мы видим, что и бюджет тоже устойчиво исполняется, наполняются резервы. Поэтому, конечно, не хотелось бы каких-либо стрессовых ситуаций как в одну, так и в другую сторону", – цитирует РИА Новости.

В то же время вице-премьер не исключил рисков падения нефтяных цен до $25-30 за баррель. "Поскольку цены на нефть вряд ли будут сильно увеличиваться, то если не будут достигнуты ограничения со странами ОПЕК по добыче нефти, конечно, есть риски того, что цены могу сократиться до $25-30 за баррель", – отметил он, добавив, что бюджетная политика позволяет обходить эти риски до трех лет, выполняя все свои обязательства с накопленными резервами.