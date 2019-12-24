Армению травят кладбища старых автомобилей

Армения должна быть очищена от мусора, заявил премьер-министр Никол Пашинян, призвав соответствующие службы удвоить усилия в этом направлении.

"Компания "Метексим" приобрела новую технику для сбора неиспользуемых кузовов автомобилей. Мне нравится, когда частные компании сотрудничают с государством: инвестируют в проекты правительства, получают прибыль и, конечно же, платят налоги", - написал он на своей странице Facebook, отметив, что от реализации данной меры выиграют все.

Премьер также заверил, что пока эта ниша вакантна, поэтому инвестировать в государственный проект может каждый.

Ранее сообщалось, что в республике находится множество отравляющих окружающую среду автомобильных кладбищ, напоминает "Sputnik Армения".