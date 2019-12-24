Папа Римский пригласил Илию II приехать в Ватикан

Папа Римский Франциск направил письмо Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Патриархии.

В частности, понтифик вспоминает свой визит трехлетней давности в Грузию, называя незабываемым посещение "прекрасной грузинской земли" и встречу со Святейшим и Блаженнейшим Илией II. "Не могу забыть те слова, которые Вы сказали мне в Тбилиси, когда приняли меня со свойственными грузинам благородством и искренним гостеприимством: "Петр и Андрей были братьями, поэтому и у нас должны быть и будут особенно сердечные отношения". Именно с такой же душевной и братской любовью пишу Вам, чтобы искренне поделиться с Вами своим заветным желанием – снова лично встретиться с Вами в будущем году", - говорится в послании Папы Римского.

Кроме того, понтифик напомнил, что в 2020 году исполняется 40 лет с исторического визита Патриарха Грузии в Ватикан. В честь этого события запланировано проведение мероприятие, в том числе музыкальных проектов высокого уровня, в которых примут участие хор певчих Патриархии Грузии и папская музыкальная капелла "Сиксте"

"Было бы прекрасно, если бы на этих мероприятиях присутствовали и Вы, Ваше Святейшество, чьи потрясающие церковные музыкальные творения достойны быть признанными и оцененными", - подчеркнул Папа Римский.

При этом он акцентировал внимание на том, что данная встреча могла бы очень многих заинтересовать той духовностью, носителем которой является Грузия, той культурой и цивилизацией, которую создала Грузия.

