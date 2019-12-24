Евросоюз спасет убийц Хашкаджи?

Евросоюз выступает против смертной казни для осужденных по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, указано в заявлении европейской дипслужбы.

В то же время в документе отмечается, что Брюссель призывает привлечь к ответственности всех причастных к этому делу.

"Это должно основываться на принципах прозрачности, уважения к судебным процедурам и надлежащей правовой процедуре", - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что прокуратура Саудовской Аравии проинформировала о том, что по обвинению в убийстве журналиста к смертной казни были приговорены пять человек, а трое получили тюремные сроки по 24 года. Всего по делу проходили 11 человек.