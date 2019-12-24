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В МИД Сирии рассказали, почему прервались переговоры с курдами

В МИД Сирии рассказали, почему прервались переговоры с курдами

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что последние переговоры сирийского руководства с представителями курдских органов самоуправления на северо-востоке Сирии не увенчались успехом из-за изменчивой политики курдов.

"Однако переговоры с братьями-курдами не достигли требуемого политического аспекта ввиду колебаний в отношениях курдов с американцами: те то говорят, что избавляются от курдов, то говорят, что они не избавляются от них. Поэтому диалог курдов с Дамаском приостановлен", - цитирует его РИА Новости.

При этом глава сирийского внешнеполитического ведомства отметил, что у курдов нет стабильной и методичной политики.

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Вестник Кавказа

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