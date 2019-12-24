SOCAR обсудила вопросы сотрудничества с Грузией

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева.

Как отмечается, на переговорах, прошедших в здании администрации правительства, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

В частности, была особо отмечена значимость масштабных проектов Госнефтекомпании Азербайджана в Грузии, которая играет важную роль в экономике этой страны.

Грузинский премьер подчеркнул, что правительство страны приветствует открытие нового многофункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum вблизи города Теркола, передает Тренд.