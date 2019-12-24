В Дагестане директор фирмы обхитрил банк на 2,7 млрд рублей

В Дагестане директор фирмы обвиняется в незаконном получении кредита и крупном мошенничестве. Об этом сообщили в СУ СК по республике.

Как отмечается, в 2013 года обвиняемый, будучи на тот момент главой Хасавюртовсого консервного завода, подделал документы и получил в банке кредит в 150 млн рублей, несмотря на то, что предоставляемая в залог земля уже была заложена другой финансовой организации. Впоследствии директор не отдал банку деньги, что послужило поводом для проверки.

В том же году мужчина получил кредит в банке в 2,6 млрд рублей, представившись директором ООО "Дагагрокомплекс". Деньги он также не вернул.

Несколько лет спустя обвиняемый незаконным образом получил субсидии от Минсельхоза на сумму 93 млн рублей, а также смог добиться от налоговой службы возврата 30 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд, передает "Регион Online".