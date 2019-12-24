Художники-прикладники приглашают на выставку в Нальчике

Музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко в Нальчике приглашает на выставку "Сквозь время", экспозиция которой представлена работами молодых мастеров декоративно-прикладного искусства.

Посетителей ждут войлочные панно Миланы Халиловой, деревянные и металлические статуэтки Руслана Тхазаплижева, арджены Руслана Мазло.

Открывая выставку председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов заявил, что в прошлом году мастера этой художники потрясли Абхазию. "Теперь показывают ее землякам. Это настоящее классическое современное искусство!".

По его словам, молодые мастера уже – интересные, сложившиеся художники. "Спасибо за ваше творчество!", - заключил он.

В свою очередь, народный художник республики Заурби Бгажноков отметил, что присутствует "на торжестве знака, который говорит не только о национальной принадлежности, но и о душе", предает "РИА Кабардино-Балкария".

Он также обратил внимание на то, что молодые художники, взяв за основу адыгский знак, символ, и этническую часть, подошли к вершинам современного искусства. "Они этот символ расшифровали для себя, пропустили через сердце и передали нам. Спасибо!", - сказал Заурби Бгажноков.