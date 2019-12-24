Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не будет проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
"По поводу реванша с Макгрегором - только, когда он выиграет десять боев, поговорим об этом", - цитирует его ТАСС.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может пройти в 2020 году.
Напомним, бой Нурмагомедов – Макгрегор состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина.
Вестник Кавказа
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