Нурмагомедов отказался от реванша с Макгрегором

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что он не будет проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

"По поводу реванша с Макгрегором - только, когда он выиграет десять боев, поговорим об этом", - цитирует его ТАСС.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может пройти в 2020 году.

Напомним, бой Нурмагомедов – Макгрегор состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина.