Юниоры из Карачаево-Черкесии – лучшие дзюдоисты России

Дзюдоисты из Карачаево-Черкесии Тимурлан Узденов и Арафат Боташев, показав отличную спортивную подготовку и волю к победе, завоевали первое и второе места на Всероссийских соревнования среди юниоров до 23-х лет, памяти заслуженного мастера спорта СССР Григория Веричева. Состязания прошли в Челябинске.

Комментируя победу, представитель республиканской Федерации дзюдо, выразил уверенность в том, что на всех предстоящих соревнованиях спортсмены также неизменно будут демонстрировать прекрасные результаты.

Также стало известно, что в ходе первенства Тимурлан Узденов и Арафат Боташев выполнили нормативы на присвоение звания Мастер спорта России по дзюдо.

В турнире участвовали около трехсот спортсменов из семи федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Состязания стали отборочными на первенство России среди спортсменов в возрасте до 23-х лет, которое стартует весной будущего года в Тюмени, отмечает "РИА Карачаево-Черкесия".