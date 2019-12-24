Столкнуться или перевернуться выбирал водитель в Кабардино-Балкарии

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси "Газель" в Чегемском районе КБР неподалеку от села Нартан. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД по республике.

Сообщается, что во время движения едущий впереди маршрутки автомобиль "ВАЗ-2106" из-за поломки остановился. Водитель микроавтобуса, пытаясь избежать столкновения, , съехал с дороги. Авто перевернулось.

Подробности аварии устанавливаются. Пострадавшим оказана медицинская помощь.