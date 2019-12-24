Ставропольский флэшмоб собрал "елку" автомобилей

Свыше 200 автомобилей и несколько патрульных машин ГИБДД понадобилось для того, чтобы построить на Ставрополье предновогодний флешмоб "Автоелка".

"В рамках акции сотрудниками ГИБДД организована фотозона, где любой желающий мог сфотографироваться с тематической табличкой "МИРбезДТП". Вирусной рассылкой фото и видео мероприятия будут передаваться от одного автолюбителя к другому, а световозвращающие жилеты и наклейки на одежде участников должны напомнить зрителям о необходимости быть заметными", - отмечается в сообщении, передает "Это Кавказ".

Флэшмоб поддержали и автомобилисты Ессентуков, где из сотен автомобилей была выстроена не только "Автоелка", но и "Автозвезда", - сообщает сайт Госавтоинспекции Ставрополья.