"Прессует": Лукашенко пожаловался на Россию

Россия каждый год прессует Белоруссию, "завинчивая гайки" и повышая цены, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на дефицит товарооборота. "Мы у вас покупаем на 9 миллиардов долларов больше, чем продаем", - сказал он, отметив, что именно дефицит в торговле привел к конфликту США и Китая.

"Так вот вопрос: что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год нас начинаете прессовать, "завинчивая гайки" и повышая цены?" – вопрошает президент Белоруссии в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Далее Лукашенко отметил, что суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 годы превысил $120 млрд, также за это время сократилась доля Белоруссии в российском импорте. "Я задаю риторический вопрос: "Что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям все хуже и хуже", - указал он.