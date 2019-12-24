Жители Поти протестуют против заводов по переработке рыбы

В Грузии около 200 жителей Поти перекрыли мост на центральной трассе в направлении Тбилиси, они требуют закрыть городские заводы по переработке рыбы.

Акция протеста под лозунгом "Мы требуем чистого воздуха" проходит на мосту, неподалеку от въезда в город. По словам митингующих, из-за заводов поздней осенью и зимой в городе нечем дышать. На месте мобилизована полиция.

Встречу с протестующими провел представитель мэрии Поти и предложил создать инициативную группу для поиска решения проблемы, однако они отказались от этого.

Всего в Поти функционирует четыре завода по переработке рыбы. У них есть лицензии на ловлю рыбы на период до 2026 года. Владельцы заводов утверждают, что все заводы оснащены фильтрами, передает Спутник-Грузия.