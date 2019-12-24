Североосетинские чемпионы и их тренеры будут получать "олимпийскую" доплату

С нового 2020 года власти Северной Осетии увеличат с 15 до 20 тыс рублей ежемесячные выплаты чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам, - сообщил сегодня министр физической культуры и спорта республики Алан Хугаев.

"Ежемесячное материальное поощрение чемпионов Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров с 2013 года составляет 15 тыс рублей. Предлагается увеличить с 2020 года до 20 тыс рублей", - сказал Хугаев на заседании правительства республики, передает ТАСС.

Напомним, сейчас эти выплаты в Северной Осетии получают 45 человек.