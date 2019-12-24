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Анна Кузнецова рассказала о состоянии новорожденной, найденной в подъезде в Мытищах

(с) сайт детского омбудсмена
(с) сайт детского омбудсмена

Оснований беспокоиться за здоровье новорожденной девочки, обнаруженной в коробке в подъезде дома в Мытищах (Московская область), по предварительным данным, нет, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, сейчас малышка находится в больнице, достоверных сведений о ее состоянии пока нет. "Особых тревог пока не поступало от соответствующих органов", - цитирует Кузнецову РИА Новости.

Детский омбудсмен добавила, что девочка появилась на свет всего несколько часов назад, в коробке, где она лежала, не было никаких записок или документов.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова подтвердила сведения о состоянии младенца, указав, что переохладиться он не успел и находится в нормальном состоянии. Она пояснила, что новорожденную обнаружили в том районе Мытищ, где почти 80% квартир отдается в аренду, что затрудняет поиски матери.

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Вестник Кавказа

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