Аксенов: владелец "Норда" получит новый сейнер
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, судовладелец арестованного украинской стороной крымского сейнера "Норд" получит альтернативное судно.
Он добавил, что соответствующие переговоры уже завершены.
"Решение по конкретному судну принято. С моей стороны было принято решение о выделении средств. Все переговоры по приобретению судна закончены. Сейчас вступили в сам процесс приобретения", - сказал Аксенов.
Он уточнил, что судно будет передано судовладельцу в следующем году, передает РИА Новости.
Напомним, сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Судно шло под флагом России.
Вестник Кавказа
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