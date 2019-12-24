Главная » Новости

Аксенов: владелец "Норда" получит новый сейнер

Аксенов: владелец &quot;Норда&quot; получит новый сейнер

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, судовладелец арестованного украинской стороной крымского сейнера "Норд" получит альтернативное судно.

Он добавил, что соответствующие переговоры уже завершены.

"Решение по конкретному судну принято. С моей стороны было принято решение о выделении средств. Все переговоры по приобретению судна закончены. Сейчас вступили в сам процесс приобретения", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что судно будет передано судовладельцу в следующем году, передает РИА Новости.

Напомним, сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Судно шло под флагом России.

515 просмотров



Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!